دفاعات التحالف تدمر بالأجواء اليمنية طائرتين حوثيتين تم إطلاقهما من صنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التحالف العربي في اليمن الجمعة، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار أطلقتهما مليشيا الحوثي من صنعاء ودمرتا بالأجواء اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرة أطلقتهما المليشيا الحوثية مساء اليوم.

وأوضح العقيد المالكي أن كلتا الطائرتين بدون طيار تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة (صنعاء)، وتم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.