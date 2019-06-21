معاقبة إيران وفضائح الإخوان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة الـ21 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة، تبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران، وتحرك حقوقي ضد انتهاكات قطر في ليبيا أمام الجنائية الدولية، ومطالب رجوي بحزم دولي إزاء إرهاب نظام خامنئي، وعبدالرحمن السويدي يفضح مخططات الإخوان لاستهداف المجتمعات العربية، وأردوغان بعد إسطنبول.. سيناريوهات السقوط، وتقدم جديد للجيش اليمني بصعدة وخروقات للحوثيين في الحديدة.

أما بالاقتصاد تطالعون: الفوضى تعم الاقتصاد القطري، والليرة التركية تواصل الارتباك، أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بفعل التوترات بين أمريكا وإيران، وتركيا تواجه عواقب بسبب التنقيب عن الغاز.

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وفي الملاعب، فرناندو توريس يعلن انتهاء مسيرته الذهبية.

وفي الفن، الأمير تشارلز يزور "جيمس بوند".

وللتعرف على مزيد من الأحداث؛ يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا.