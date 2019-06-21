عضو المقاومة الإيرانية: إزالة نظام الملالي تجلب السلام للشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال علي صفافي، عضو المجلس الوطني الأعلى للمقاومة الإيرانية، في تصريحات لبوابة "العين الإخبارية" خلال مسيرة للمعارضة الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، تطالب بإسقاط نظام ولاية الفقيه، إن 7 آلاف مواطن إيران الذين أتوا إلى واشنطن من خارج المدينة، من أربعين ولاية مختلفة، يريدون أن يوصلوا رسالة واضحة لإدارة ترامب، وهي أن المسار الملائم للسياسة في إيران هو تغيير النظام، وأن هذا النظام لن يغير أسلوبه، فالأفعى من المستحيل أن تلد يمامة.

وتابع صفافي، أعتقد أن السبب فيما شهدناه من تصعيد في الخليج أمس، والهجوم على طائرة أمريكية بدون طيار، هو نتيجة أربعين عامًا من استرضاء هذا النظام والتنازل له، لذا فإننا نطالب الإدارة الأمريكية بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، وهم يطالبون بالإطاحة الكاملة بنظام الملالي، وإرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .