الرئيس الروسي يحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

جانب من المظاهرات في جورجيا ضد كلمة النائب الروسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة مرسوما يمنع شركات الطيران الروسية من السفر إلى جورجيا اعتبارًا من 8 يوليو/ تموز، عقب المظاهرات التي شهدتها العاصمة تبليسي، الخميس والجمعة، ضد مداخلة نائب روسي في البرلمان الجورجي.

وأفاد المرسوم المنشور على موقع الكرملين أنه "من 8 يوليو/ تموز يحظر على شركات الطيران الروسية موقتا تسيير الرحلات الجوية من أراضي الاتحاد الروسي إلى أراضي جورجيا".

وأثار وجود النائب الروسي سيرغي غافريلوف بالبرلمان في إطار المنتدى الدولي للبرلمانيين الأرثوذكس، صدمة في جورجيا التي يعتبر كثير من مواطنيها موسكو قوة تحتل قسما من أراضيها.

ووقعت صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الذين تجمعوا أمام البرلمان الجورجي احتجاجا على مداخلة النائب الروسي في البرلمان، وخلفت 240 جريحا بينهم 80 شرطيا، بحسب السلطات، وأدت لتوقيف 305 أشخاص.

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وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى تحركات ضد هيمنة الحزب الحاكم "الحلم الجورجي"، ورفضا لسيطرة الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، الذي يوصف بأنه "ممسك بزمام الأمور في البلاد".

واستقال رئيس البرلمان إيراكلي كوباخدزه من حزب "الحلم الجورجي"، عقب مظاهرات الخميس.

ونددت روسيا بهذه المظاهرة، واعتبرت أنها "استفزاز ينم عن مشاعر كراهية للروس".

وتعكس هذه المواقف العلاقات المتوترة بين البلدين بعد نحو ثلاثين عاما من انهيار الاتحاد السوفيتي، وأكثر من عشر سنوات من "الحرب الخاطفة" بين البلدين صيف 2008.

وكان النزاع الأخير انتهى باعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصلتا عن جورجيا هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.