هجوم مسلح على ثكنة عسكرية في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن 3 مسلحين هجوما على ثكنة عسكرية بمنطقة "بنيقرو" في محافظة بنزرت شمالي تونس، ما أسفر عن إصابة أحد المهاجمين وإلقاء القبض على الاثنين الآخرين.
وذكرت وزارة الدفاع التونسية أن المهاجمين اقتربوا من السور الخارجي للثكنة العسكرية وتمكن أحدهم من إطلاق النار على الحارس العسكري ولكنه لم يتمكن من إصابته.
وأضافت أن الحارس تولى الرد الفوري على إطلاق النار عليه وأصاب المهاجم في ساقه، وأكدت وزارة الدفاع أنه تم إلقاء القبض على المرافقين الاثنين.
وأوضحت أنه بالتفتيش الأوّلي، تم حجز السلاح المستعمل في الهجوم والمتمثل في 10 خراطيش (عيار 16 مم) وبندقية صيد، في انتظار ما سيُسفر عنه البحث.
ومددت تونس عبر مجلس الأمن القومي حالة الطوارئ لمدة شهر انطلاقا من يوم 5 يونيو/حزيران الجاري.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مطلع أبريل/نيسان الماضي تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.
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