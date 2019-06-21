أمريكا تشيد بدور الإمارات في ملف الحريات الدينية

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، بدولة الإمارات العربية المتحدة لدورها في ملف الحريات الدينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بومبيو بشأن أوضاع الحريات الدينية في العالم، وفقا لتقرير سنوي تصدره الولايات المتحدة في هذا الشأن.

ولطالما تحظى الإمارات بإشادات عربية وعالمية على نهجها في ملف الحريات الدينية وسعيها الدائم لنشر قيم التسامح.

وأثنى قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في تصريحات سابقة على نهج التسامح والتعايش السلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفيرها حرية العبادة وضمانها، في مواجهة التطرف والكراهية.

وقال قداسة البابا فرنسيس، بعد زيارة تاريخية مشتركة له مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب لدولة للإمارات الإمارات العربية المتحدة فبراير/شباط الماضي، إنه "بسبب بُعد النظر وحكمة قادة الإمارات، تحولت الصحراء إلى مكان مزدهر ومضياف"، مشيرا إلى أن الصحراء التي كانت حاجزا عسيرا ومنيعا صارت مكانا للقاء بين الثقافات والديانات.

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واستطرد قداسة البابا فرنسيس: "لقد أزهرت الصحراء هنا، ليس فقط لأيام قليلةٍ في السنة، إنما لسنوات كثيرة في المستقبل، إن هذا البلد الذي تُعانق فيه الرمالُ ناطحاتِ السحاب يبقى تقاطعا مهما بين الشرق والغرب، بين شمال الأرض وجنوبها، يبقى مكانا للنمو، حيث الفسحات التي لم تكن مأهولة في السابق، تقدم اليوم فرصَ عملٍ لأشخاص من أمم مختلفة".

ولم تخل محصلة هذه الزيارة من إنجازات مميزة "كتوقيع وثيقة الإخوة الإنسانية، وإطلاق جائزة الأخوة الإنسانية، وإقامة قداس تاريخي بحضور نحو 140 ألف شخص، ووضع حجر الأساس لبناء كنيسة القديس فرنسيس ومسجد الإمام الأكبر أحمد الطيب في أبوظبي، وتشييد بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي".





وحظيت قيادات الإمارات الدينية على إشادات دولية وعربية ترجمت لجوائز رفيعة، فالجمعية العالمية للدفاع عن الحرية الدينية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، منحت الجائزة الدولية لسفير الحريات الدينية للشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ورئيس منتدى تعزيز السلم.

وتعدّ الجائزة من أهم الجوائز التي تُمنح سنوياً تكريماً للشخصيات الدولية التي ساهمت بشكل كبير وفعّال ضمن مجال الحرية الدينية وتعزيز ثقافة السلام والتعايش بين الأديان.