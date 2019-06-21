مهلة ترامب لإيران.. هدوء ما قبل العاصفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، لكنه تراجع عن التنفيذ في اللحظات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الضربة كانت ستشمل رادارات وبطاريات صواريخ إيرانية، مشيرا إلى أن الضربة أوقفت بعد وصول السفن لأماكنها وانطلاق الطائرات.

وأكدت الصحيفة أنه من غير الواضح إذا كان قرار شن هجمات على إيران لا يزال قائما.

وترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اجتماعا عاجلا للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، لبحث سبل الرد المناسب على الإرهاب الإيراني بعد إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

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وقال ترامب، خلال رده على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية توجيه واشنطن ضربة عسكرية لطهران: "ستعرفون قريبا".

وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة، والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة.

في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المهم إرسال رسالة دعم قوية لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط والخليج.