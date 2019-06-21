بومبيو: إيران تقمع الأقليات الدينية ومعارضيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن النظام الإيراني يقمع الأقليات الدينية ويمارس أنشطة غير مشروعة بحق معارضيه. وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي أن على إيران العدول عن ممارستها القمعية بحق معارضيه والأقليات الدينية. وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأمريكي في المؤتمر ذاته، تركيا لإطلاق سراح جميع الأمريكيين المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية. وتحتجز تركيا على أراضيها أمريكيين عدة وتمارس إدارة ترامب ضغوطا على أردوغان للإفراج عنهم والتي عادة تصل إلى حد عقوبات اقتصادية تجبر تركيا على الرضوخ لمطالب الولايات المتحدة.

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