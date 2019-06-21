الان تتابع بومبيو: النظام الإيراني يواصل التضييق على الأقليات الدينية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 9:45 م, 21 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “نطالب تركيا بإطلاق سراح جميع الأمريكيين المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية”. وأضاف: “النظام الإيراني يواصل التضييق على الإقليات الدينية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: النظام الإيراني يواصل التضييق على الأقليات الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.