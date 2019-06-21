الرئيس الموريتاني: نظام الدوحة تسببت في خراب اليمن وتونس وليبيا وسوريا

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، الجمعة، إنه ليس "نادماً على قطع العلاقات مع قطر" و"لدي موقف قديم منها"، بحسب قوله.

وشنَّ ولد عبدالعزيز، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، هجوماً لاذعاً على حكام قطر، وقارن بين سياساتهم وألمانيا النازية، وأضاف "ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يعدل ما فعلته ألمانيا النازية"، على حد تعبيره.

وشدد ولد عبدالعزيز على أن سلطة قطر ساهمت في "خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرّف والعنف".

وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، وبررت الخارجية الموريتانية آنذاك قرارها بسبب ما قالت إنه "تمادي قطر في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة".

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وأكد الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، إنه لا مكان لمن ينشر التفرقة ويسعى لإثارة الفتن بين الشعب، وإن مسيرة البناء والتنمية متواصلة ولن تتوقف للحظة.

ودعا ولد عبد العزيز في كلمة خلال التجمع الانتخابي الختامي لحملة المرشح محمد ولد الغزواني الذي تسانده الأغلبية الحاكمة وأحزابها، إن الخيارات أمام الناخبين "إما التصويت لمثيري الفتنة الساعين للعودة بالبلد إلى ما قبل سنة 2005، (ملمحا إلى عهد الرئيس السابق محمد ولد بوبكر) أو التصويت لمحمد ولد الغزواني لتستمر مسيرة البناء والتقدم والتنمية".

ويصوت الموريتانيون السبت لاختيار رئيس من بين 6 مترشحين. وتقول حملة ولد الغزواني إنه قادر على حسم الاقتراع من الدورة الأولى، فيما أسست المعارضة تحالفاً انتخابياً لمواجهته في جولة الإعادة، وشددت على أن التزوير سيهدد السلم الأهلي في البلاد.