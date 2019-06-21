شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض طائرتي درون أطلقتا من صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن القوات الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرة أطلقتهما الميليشيا الحوثية مساء اليوم (الجمعة) حيث تم تدمير الأولى عند الساعة (21:28) وتدمير الثانية عند الساعة ( 21:56)".

وأوضح المالكي أن كلا الطائرتين بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة (صنعاء) وتم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

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وبيّن المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

والخميس، نفذ التحالف استهدافات نوعية لأهداف عسكرية تتبع للميليشيا الحوثية شمال الحديدة.

وأكد التحالف أن الأهداف شمال الحديدة شملت قوارب مفخخة مجهزة للأعمال الإرهابية وتهديد الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن الميليشيات تتخذ من المواقع المدنية شمال الحديدة والتي وردت في إعادة الانتشار منطلقا لعملياتها.