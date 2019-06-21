كنعان: إرجاء البت بموازنتي الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة

ثمن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح له بعد انتهاء جلسة اللجنة المسائية "الحضور النيابي الوازن مساء الجمعة"، معتبراً انه "يؤكد حرص النواب على انجاز الموازنة التي وصلت متأخرة 9 اشهر"، مشيراً إلى أنه "قرر النواب ارجاء البت بموازنة الانماء والاعمار التي تبلغ 450 مليار والهيئة العليا للاغاثة التي تبلغ 50 مليار بانتظار تقديم الايضاحات والتفاصيل حولها".
واوضح ان "المواد المعلقة تنتظر الصيغ النهائية من الوزراء المعنيين الذين كانت لهم وجهات نظر متباينة في شأنها لاقرارها في لجنة المال"، مؤكداَ ان "الثقة تبنى بتراكم الانجازات والمواقف التي تعطي المصداقية الداخلية والخارجية لذلك نقوم بعملنا الرقابي لمساعدة الحكومة وانفسنا على استعادة هذه الثقة".
واشار الى ان "الحكومة تأخرت تسعة اشهر عن موعدها الدستوري في ارسال الموازنة لمجلس النواب لذلك نقوم بهبوط اضطراري بجلسات صباحية ومسائية في اقل من شهر لانجازها لاسيما بعد مرور نصف السنة المالية"، لافتاً إلى "اننا ندخل الى ابواب الانفاق الكبيرة لتأمين المشاريع الاستثمارية وممارسة الرقابة التي تسمح بتحديد امكانيات التوفير ونحافظ على نسبة العجز فعلياً لا وهمياً"، مضيفاً: "برمجت الجلسات للاسبوع المقبل صبحا ومساء بما فيها الاحد لانهاء الموازنة في الاول من تموز بتدقيق في 27 الف مليار و99 مادة قانونية، وهو انجاز غير مسبوق".
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