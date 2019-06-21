معلوف: وزير نافذ يمنع بلدية الخنشارة من تنفيذ قرار الداخلية بازالة مخالفات

اشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ادي معلوف​ إلى ان "‏وزيرا نافذا ينتمي إلى حزب لا ينفك بالمطالبة بتطبيق القانون،تدخل لمنع بلدية ​الخنشارة​ والجوار من تنفيذ قرار وزيرة الداخلية والبلديات القاضي بإزالة المخالفات عن طريق عام البلدة".

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