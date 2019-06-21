الجيش: مناورة قتالية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش حامات

أعلنت ​قيادة الجيش​ أن "مجموعة من فوج التدخل الخامس وشرطة منطقة الشمال في الجيش، نفذت بالاشتراك مع عناصر من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ وبإشراف مدرسة ​القوات​ الخاصة، مناورة قتالية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش - حامات، تحاكي فرضية ​القضاء​ على مجموعة إرهابية متمركزة داخل أماكن مبنية، وقد استخدمت خلالها رمايات بواسطة الذخيرة الحية".

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