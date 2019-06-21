لفت وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في حديث تلفزيوني إلى "أنني طلبت من المسؤول عن المعامل في ​وزارة البيئة​ أخذ عينات عن بحر ​سلعاتا​ وفحصها للتأكد من ما يحكي عن تلوثه كيميائيا جراء المعامل التي تحيط به وذلك لنتحرك الاسبوع المقبل ونأخذ الاجراءات اللازمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي جريصاتي: طلبت التأكد عن ما يحكى عن تلوث بحر سلعاتا بمواد كيميائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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