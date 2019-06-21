الكرملين: مرسوم رئاسي يمنع رحلات الطيران الروسي إلى جورجيا

أعلن ​الكرملين​ أن "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ وقع مرسوما حول إجراءات معينة لتوفير ​الأمن​ القومي ل​روسيا​ الاتحادية والمرسوم يخص ​جورجيا​"، مشيرةً إلى أنه "بموجب المرسوم الهيئات الاتحادية لسلطة ​الدولة​ وهيئات سلطة الدولة للأقاليم الروسية والهيئات الحكومية الأخرى وهيئات الحكم الذاتي والشخصيات الاعتبارية والمنظمات والأفراد الخاضعة للتشريعات الروسية، يحظر ابتداء من 8 تموز 2019 على شركات الطيران الروسية مؤقتًا إجراء النقل الجوي بما في ذلك النقل التجاري للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا".

ولفت إلى أن "المرسوم يوصي منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر خلال فترة الحظر المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا المرسوم ، بالامتناع عن بيع المواطنين المنتجات السياحية التي توفر النقل بما في ذلك التجاري للمواطنين من أراضي روسيا الاتحادية إلى أراضي جورجيا ويوعز المرسوم إلى ​الحكومة الروسية​ باتخاذ تدابير لضمان عودة مواطني روسيا الاتحادية المقيمين في أراضي جورجيا مؤقتًا، اضافة إلى امتعتهم الى روسيا".

وهاجم متطرفون جورجيون، عضو ​مجلس الدوما الروسي​ سيرغي غافريلوف، خلال وجوده في عاصمة جورجيا تبليسي.