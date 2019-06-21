الطقس غدا غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الاحد بحيث يتأثر تدريجياً بكتل هوائية حارة مصدرها ​الخليج العربي​".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في ​درجات الحرارة​.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية .

الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية كما ترتفع نسبة الرطوبة .