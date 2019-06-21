الطقس غدا غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الاحد بحيث يتأثر تدريجياً بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية .
الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية كما ترتفع نسبة الرطوبة .
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