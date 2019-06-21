مصادر للـ LBC: الاستعدادات في موضوع التنقيب عن النفط جارية في الخارجية ووزارة الطاقة والشركات المعنية

أفادت مصادر للـ LBC بأن "الاستعدادات في موضوع التنقيب عن ​النفط​ في البحر اللبناني جارية في ​وزارة الخارجية اللبنانية​ و​وزارة الطاقة​ والشركات المعنية".

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