طالوزيان: ذوو الإرادات الصلبة هم مدرسة في تخطي الحواجز

أشاد النائب ​جان طالوزيان​ خلال احتفال راهبات دير سيدة لبنان في ​الأشرفية​ التابع لرهبانية العائلة المقدسة، والهادف الى دعم مركز L'Appui التابع للدير والمتخصص في رعاية ومعالجة ذوي الإحتياجات الخاصة من عمر 3 أشهر الى 6 سنوات، بعيد الموسيقى المتزامن مع عيد الآباء بـ""عمل ورسالة مركز L'Appui لذوي الإرادات الصلبة"، معتبرا أن "الإرادة الصلبة هي رأس الحربة في تحقيق النجاحات".

وأشار إلى أن "ذوي الإرادات الصلبة هم مدرسة في تخطي الحواجز وإزالة الحدود واستنفار الإرادة"، متمنياً "التوفيق والنجاح للدير ومركز L'Appui"، مؤكدا أنه "سيبقى دوما إلى جانبهم في أي نشاط إنساني أو اجتماعي".