الجيش: تنفيذ مناورة جوّية وبريّة ضمن تمرينCèdre Bleu 2019

أعلنت ​قيادة الجيش​ انه طفي ختام التمرين المشتركCèdre Bleu 2019،نُفّذت مناورة بالذخيرة الحيّة في ​العاقورة​ تخللها رمايات جوية ب​الصواريخ​ والرّشاشات نفّذتها طوّافات Gazelle التابعة للقوات الجوية في ​الجيش اللبناني​ وطوافات Puma الفرنسية، كما شارك عناصر من فوج مغاوير البحر وفوج المدرعات و​فوج المجوقل​ والوحدات البرية الفرنسية، واستخدِمت مختلف الأسلحة الفردية والرشاشات الخفيفة والمتوسطة"، لافتة الى ان "المناورة تحاكي مهاجمة مجموعات إرهابية في أماكن جبلية وعرة، وتهدف إلى تطوير قدرات الدعم الجوي، ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات البرية والجوية خلال تنفيذ العمليات العسكرية".

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