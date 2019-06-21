هيئة متابعة قضايا المياه والكهرباء تطالب المسؤولين بمعالجة مشاكل هذين القطاعين

أكّدت هيئة متابعة قضايا ​المياه​ و​الكهرباء​ و​اللجان الشعبية​ في صيدا، خلال اجتماعها، أنها "تطالب ​مؤسسة كهرباء لبنان​ الالتزام بما وعد به مدير عام المؤسسة لجهة وضع خط خاص يغذي المدن الصناعية والسوق التجارية"، مضيفة أنها "تطالب بالالتزام أيضاً بالوعد بزيادة ساعتي تغذية ل​مدينة صيدا​".

واعتبرت الهيئة أن "إعادة التقنين الجائر بحق المدينة يقع في خانة الظلم والإجحاف"، داعية "المعنيين إلى عدم التمادي في حرمان المدينة من الحد الأدنى لحقوقها".

وطالبت "​محافظ​ ​الجنوب​ ورئيس ​مصلحة الاقتصاد​ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحق ​أصحاب المولدات​ الذين لا يزالوا يماطلون في تركيب عدادات للمشتركين، وذلك بهدف إلزامهم بتركيبها بعد كل هذا التأخير"، مشيرة الى أن "إعادة العمل بجباية خمسين ألف ليرة زيادة على الرسم السنوي للمياه هو قرار خاطئ يجب العودة عنه".

وقررت الهيئة "استكمال زياراتها للمسؤولين المعنيين في المدينة لوضعهم أمام مسؤولياتهم في خدمة المواطنين".