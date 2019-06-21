تحالف القوى الفلسطينية في لبنان أكد رفضه لمؤتمر البحرين

إعتبرت قيادة تحالف ​القوى الفلسطينية​ في ​لبنان​ أن "مؤتمر ​البحرين​ الاقتصادي يعتبر طعنة في خاصرة ​القضية الفلسطينية​"، داعية إلى "الانسحاب من هذا المؤتمر الانهزامي، الذي يعد حلقة في سلسلة ​صفقة القرن​ الأمريكية"، مؤكدة ان "​الشعب الفلسطيني​ سيواجه هذه الصفقة بكل الوسائل المتاحة، لأنه ما زال متمسكاً بحق الوطني في كامل التراب الفلسطيني".

ورحب المجتمعون بخطوة تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي ستعقد اجتماعها الأول خلال الأيام القليلة القادمة، مشددين على ضرورة ممارسة الدور المنوط بها في متابعة القضايا المطلبية والأمنية المتعلقة بشعبنا في لبنان.