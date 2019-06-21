دبور: الفلسطيني أثبت أنه ضمانة أساسية للامن والاستقرار في لبنان

لفت السفير ال​فلسطين​ي في ​لبنان​ ​أشرف دبور​ إلى أنه "عندما تشتد العوبات والضغوطات على ​الشعب الفلسطيني​ فهو يشتد صلابة واتحاد ووحدة ومهما كانت الصعوبات سنبقى صامدين دوما"، مشيراً إلى أن "اننا تابعنا بداية ​الاعلان​ عن مؤتمر ​البحرين​ واليوم نتابع تطوراته ولكن الورشة اليوم ليست كما طرحت في الأمس".

وفي حديث تلفزيوني، أشار دبور إلى أن "موقفنا من مشاريع توطيننا في لبنان معروف وهو موقف رافض لهذا الموضوع والفلسطيني أثبت أنه ضمانة أساسية للامن والاستقرار للبنان وهذا أثار احترم كافة المسؤولين اللبنانيين"، مؤكداً "اننا متمسكون بحق عودتنا إلى بلدنا ومن يقول اننا نسينا فلسطين فهو مخطئ جداً".