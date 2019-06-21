"المهنيين السودانيين": الدعم السريع طالب أطباء بكتابة تقرير جنائي تحت التهديد

لفت تجمع المهنيين ​السودانيين​ إلى أن "قوة مسلحة تتبع لقوات الدعم السريع اقتحمت ​مستشفى​ بالعاصمة ​الخرطوم​، وطلبت من الأطباء كتابة ​تقرير​ طبي جنائي، تحت تهديد ​السلاح​، وعلى حسب رغبتهم"، موضحاً أن "القوة المقتحمة، اعتدت على الأطباء المناوبين بقسم الطوارئ، بمستشفى إبراهيم مالك، شرقي الخرطوم، أثناء تأدية واجبهم، وطلبت منهم كتابة تقرير طبي جنائي تحت التهديد، دون ​تفاصيل​ أكثر عن مضمون التقرير الطبي المطلوب".

واعتبر أن "ذلك النهج يعد تدخلا سافرا لم تشهده بلادنا من قبل"، مشيراً إلى أن "ما حدث يؤكد أهمية تنفيذ شرط ​قوى إعلان الحرية والتغيير​، الداعية لإبعاد مظاهر التجييش والعسكرة داخل المدن".