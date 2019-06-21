"المهنيين السودانيين": الدعم السريع طالب أطباء بكتابة تقرير جنائي تحت التهديد

لفت تجمع المهنيين السودانيين إلى أن "قوة مسلحة تتبع لقوات الدعم السريع اقتحمت مستشفى بالعاصمة الخرطوم، وطلبت من الأطباء كتابة تقرير طبي جنائي، تحت تهديد السلاح، وعلى حسب رغبتهم"، موضحاً أن "القوة المقتحمة، اعتدت على الأطباء المناوبين بقسم الطوارئ، بمستشفى إبراهيم مالك، شرقي الخرطوم، أثناء تأدية واجبهم، وطلبت منهم كتابة تقرير طبي جنائي تحت التهديد، دون تفاصيل أكثر عن مضمون التقرير الطبي المطلوب".
واعتبر أن "ذلك النهج يعد تدخلا سافرا لم تشهده بلادنا من قبل"، مشيراً إلى أن "ما حدث يؤكد أهمية تنفيذ شرط قوى إعلان الحرية والتغيير، الداعية لإبعاد مظاهر التجييش والعسكرة داخل المدن".
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