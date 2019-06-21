تظاهر المئات من العراقيين في العاصمة بغداد احتجاجًا على أداء الحكومة والبرلمان.
وذكرت وكالة "روسيا اليوم" أن "التظاهرة يقودها أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومجموعة من المدنيين المتحالفين معهم"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين رفعوا لافتات تندد بالفساد وسوء الخدمات المقدمة للعراقيين، فيما طالبوا بإكمال تشكيل الكابينة الحكومية التي تخلو من وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية، وأعلنوا مساندتهم لتظاهرات محافظة البصرة التي ترفع ذات الشعارات".
يذكر أن اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق دعت الثلثاء الماضي إلى تظاهرات في عدد من المحافظات تنديدا بـ "التصرفات غير المسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان".
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات في بغداد ضد الحكومة والبرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.