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تظاهرات في بغداد ضد الحكومة والبرلمان

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تظاهر المئات من ​العراق​يين في العاصمة ​بغداد​ احتجاجًا على أداء ​الحكومة​ والبرلمان.

وذكرت وكالة "​روسيا اليوم​" أن "التظاهرة يقودها أتباع زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​ ومجموعة من المدنيين المتحالفين معهم"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين رفعوا لافتات تندد ب​الفساد​ وسوء الخدمات المقدمة للعراقيين، فيما طالبوا بإكمال تشكيل الكابينة الحكومية التي تخلو من وزراء الداخلية والدفاع و​العدل​ والتربية، وأعلنوا مساندتهم لتظاهرات محافظة البصرة التي ترفع ذات الشعارات".

يذكر أن اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق دعت الثلثاء الماضي إلى تظاهرات في عدد من المحافظات تنديدا بـ "التصرفات غير المسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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