تظاهرات في بغداد ضد الحكومة والبرلمان

تظاهر المئات من ​العراق​يين في العاصمة ​بغداد​ احتجاجًا على أداء ​الحكومة​ والبرلمان.

وذكرت وكالة "​روسيا اليوم​" أن "التظاهرة يقودها أتباع زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​ ومجموعة من المدنيين المتحالفين معهم"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين رفعوا لافتات تندد ب​الفساد​ وسوء الخدمات المقدمة للعراقيين، فيما طالبوا بإكمال تشكيل الكابينة الحكومية التي تخلو من وزراء الداخلية والدفاع و​العدل​ والتربية، وأعلنوا مساندتهم لتظاهرات محافظة البصرة التي ترفع ذات الشعارات".

يذكر أن اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق دعت الثلثاء الماضي إلى تظاهرات في عدد من المحافظات تنديدا بـ "التصرفات غير المسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان".