مسؤول ايراني: الطائرة الأميركية المسيرة لم تكترث للتحذيرات

اعتبر المندوب الدائم ل​ايران​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​مجيد تخت روانجي​ أن "ال​طائرة​ الأميركية المسيرة، اداة للتجسس"، مشيراً إلى أن "هذه الطائرة المسيرة لم تكترث للتحذيرات المستمرة للقوات ال​إيران​ية ولهذا السبب، لم يتبق خيار سوى إسقاطها عند إختراقها المجال الجوي الإيراني".

وأشار إلى أنه "لا يستطيع أي شخص بالتأكيد التفاوض مع من لديه سكين في يده وضعه على رقبته"، لافتاً إلى أن "المسؤولين الأميركيين وعبر إفتعال حرب أقتصادية ضد إيران يرمون الى فرض العزلة عليها وإرغامها على التفاوض"، مضيفاً: "ان الطائرة الأميركية المسيرة غلوبال هاوك هي طائرة للتجسس، كانت تحلق على سماء ​الخليج الفارسي​ وبالقرب من الحدود الإيرانية وقد وجهت لها ​القوات​ الإيرانية التحذيرات بشأن عدم الإقتراب من الحريم الجوي الإيراني".