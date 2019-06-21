مجموعة العمل المالي تمهل إيران حتى تشرين الثاني لتعزيز إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب

أمهلت مجموعة العمل المالي (FATF) ​إيران​ حتى تشرين الأول المقبل لتعزز الإجراءات لمكافحة ​تمويل الإرهاب​ وتبييض الأموال حتى تتطابق مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وأشارت مجموعة العمل إلى أنها "لن تتخذ أي إجراءات تجاه إيران في الوقت الحالي، لكنها دعت جميع الدول إلى تشديد الرقابة على فروع ​المصارف​ الإيرانية والمؤسسات التابعة لها ومتابعة أنشطتها عن كثب"، كاشفة أنها ستشدد "إجراءات الرقابة على التعاملات المالية مع إيران وعلى المؤسسات المالية التي تعمل في إيران، وذلك في حال لم توصل إيران معاييرها للرقابة المالية إلى مستوى المعايير الدولية في ما يخص محاربة تمويل الإرهاب".

ومنحت المجموعة مهلة مماثلة ل​باكستان​ كي تعزز الإجراءات لمحاربة تمويل الإرهاب، علمًا أن باكستان قد فشلت في تحقيق ذلك قبل انتهاء المهلتين السابقتين في كانون الثاني وأيار الماضيين.

ووضعت مجموعة العمل المالي باكستان على "القائمة الرمادية" للدول التي ليست لها آليات كفيلة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم 38 دولة في ​العالم​ وتتخذ من ​باريس​ مقرا لها، أسست في عام 1989 بمبادرة من مجموعة "السبع الكبار" لتطوير الآليات لمحاربة تبييض الأموال. وفي عام 2001 تم توسيع تفويض المجموعة ليشمل محاربة تمويل الإرهاب.