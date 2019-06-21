أفادت وسائل إعلام إسرئيلية، نقلًا عن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات ب​الموساد​ أمنون سوفرين قوله إن "للإيرانيين قدرة صمود كبيرة جداً، مشيرًا إلى أن "الضغط الاقتصادي وحده لا يكفي لجعل أمة مثل إيران تجثو على ركبتيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السابق لشعبة المعلومات الاسرائيلية: للإيرانيين قدرة صمود كبيرة جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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