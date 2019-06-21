أعلن ​البيت الأبيض​ أن "​السلطات الأميركية​، قررت تمديد نظام العقوبات ضد ​كوريا الشمالية​، لمدة عام آخر"، مشيراً إلى أن "قرار تمديد القيود اتخذ أيضا لأن تصرفات وسياسات ​حكومة​ كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديدًا للأمن القومي و​السياسة​ الخارجية و​اقتصاد​ ​الولايات المتحدة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: تمديد نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية لمدة عام آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.