إيران تنفي تلقيها رسالة من ترامب عبر سلطنة عمان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نفت إيران اليوم الجمعة، معلومات أفادت أنها تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس عبر سلطنة عمان للتحذير من هجوم أمريكي وشيك.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي: "الولايات المتحدة لم تبعث بأي رسالة لإيران عبر عمان"، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الحكومي، مضيفاً "لا شيء صحيحا في ذلك".

وأكد التلفزيون الحكومي أن كلام خسروي يأتي رداً على معلومات نقلتها وسيلتا إعلام أجنبيتان، تقول إن الرئيس الأمريكي أكد بوساطة سلطنة عمان أنه مستعد لشن هجوم على إيران إلا إذا وافقت الجمهورية الإسلامية على التفاوض.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد إسقاط إيران لطائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية، وأكدت إيران أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي وهو ما تنفيه الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، وافق ترامب على شن هجمات على مجموعة أهداف إيرانية قبل أن يتراجع، أمس الخميس، وسبق أن تولت سلطنة عمان التي لديها علاقات جيدة مع طهران كما مع واشنطن، وساطات بين الطرفين العدوين.