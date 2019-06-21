شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقية: مخطط للمنظمات الموالية للإخوان لاستغلال وفاة مرسى فى التحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك حملة تقوم بها بعض وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية دولية ومصرية موالية للإخوان، تحاول استدعاء التدخل الدولى في شئون مصر بدعوى التحقيق الدولى في وفاة محمد مرسى.

وقالت داليا زيادة إنه بالرغم من أن وفاة مرسى لم تحدث في غرفة مغلقة ولكن في داخل المحكمة وأمام جمع من الناس، بما في ذلك المحامين المدافعين عن مرسي وهيئة المحكمة، إلا أن هناك حملة تقوم بها بعض وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية دولية ومصرية موالية للإخوان، تحاول استدعاء التدخل الدولي في شئون مصر بدعوى التحقيق الدولي في وفاة مرسي.

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وأضافت داليا زيادة أن التقارير التي تقدمها هيومان رايتس ووتش تعزز هذا التوجه من خلال نشر الأكاذيب والادعاءات.