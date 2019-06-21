شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تنتهى من تشكيل لجنة تقييم الإعلام الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهت نقابة الإعلاميين من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة تقييم الإعلام الرياضي لتأتي مواكبة لأكبر حدث رياضي فى أفريقيا.

واختارت اللجنة، كوكبة من الإعلاميين الرياضيين أصحاب الخبرة والتميز الذين يتسمون بالمصداقية والتقدير والاحترام ،وتشكل برئاسة عضو مجلس إدارة النقابة خالد فتوح وعضوية حسام الدين فرحات ، عبد الفتاح حسن ، خالد لطيف ، عمر عبد الخالق ، كمال جابر ، دكتور رامي بهجت ، صلاح دندش، طارق رضوان ، سها إبراهيم ، سماح عمار ، صلاح بدران ، محمد باهي ، سمير حسين ، عثمان أباظة ، جمال نور الدين ، عصام شلتوت ، جمال العاصي ، إيهاب شعبان ، ياسر عبد العزيز ، احمد السباعي.

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ومن المقرر أن تنظم اللجنة أول اجتماع لها الاسبوع القادم لوضع استراتيجية جديدة لتقييم أداء الإعلام الرياضي أثناء وبعد أمم إفريقيا ، وتكون قرارات اللجنة مُلْزمة لمن يعمل في الإعلام الرياضي وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي بدوره وضع معايير واسس ملزمة للحفاظ علي حرية المشاهدة والاستماع دون الخروج عن النص وإثارة الفتن والبلبلة دون داعِ.

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