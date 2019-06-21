شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودى: النظام القطري في حالة قلق وإرتباك بسبب التصعيد الأمريكى ضد إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر المحلل السياسى السعودى، أن النظام القطرى يعيش فى حالة ارتباك شديدة فى ظل التصعيد الأمريكى ضد إيران خلال الفترة الراهنة.

وقال المحلل السياسى السعودى فى سلسلة تغريدات له على تويتر، إنه بينما تبحث واشنطن خيارات الرد على إيران عقب إسقاط الطائرة الأمريكية، يعيش النظام القطري في حالة قلق وإرتباك، وإذا ماكانت هناك ضربة عسكرية لإيران بلا شك ستنطلق من قاعدة العديد في قطر التي اتصل أميرها قبل أيام بروحاني مؤكداً رغبته تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة في كافة المجالات.

وتابع خالد الزعتر:بعيداً عن خطابات المكابرة ولغة التهديدات الايرانية ، نظام الملالي يعيش تحت ضغط اقتصادي ، وغضب شعبي داخلي متصاعد ، وإيران أضعف من أن تدخل في مواجهة مباشرة ، وبالتالي فإن ضربة عسكرية أمريكية للنظام الإيراني ، بالطبع ستؤدي إلى زعزعة النظام الإيراني ، واضعافه داخليا .

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ولفت المحلل السياسى السعودى، إلى أن استهداف السفن النفطية وإسقاط الطائرة الأمريكية ، هي محاولات ايرانية لجس نبض الإدارة الأمريكية وإختبار مدى جدية ترامب في الذهاب نحو الخيار العسكري ، ولذلك فإن ضربة عسكرية أمريكية محدودة ، سيكون لها تأثير قوي ستزلزل ايران وتجعلها تعيد حساباتها .

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