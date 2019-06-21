شكرا لقرائتكم خبر عن أبوشقة يفتح أبواب حزب الوفد أمام الجماهير لمتابعة مباريات كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ وعده بتنظيم كأس الأمم الأفريقية بصورة احترافية وتأمينية أبهرت العالم أجمع، مما يدلل على قوة مصر وحضورها القوي في المحافل الإقليمية والدولية.

وأثنى رئيس حزب الوفد على الجهود الكبيرة للحكومة المصرية من أجل إنجاح البطولة، وتوفير كافة سبل الراحة للمنتخبات المشاركة وللجماهير والمشجعين من كافة دول العالم، بصورة مبهرة تؤكد قدرة مصر وتمكنها من تنظيم كبرى البطولات.

ورحب« أبوشقة» بالمنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر2019، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر، وللمنتخب الوطني الفوز في البطولة لإسعاد ملايين المواطنين الذين يراقبون بشغف هذا الحدث العالمي.

Advertisements

ونوه، أن حزب الوفد فتح أبواب المقر الرئيسي في الدقي لجماهير وعشاق الكرة لمتابعة المباريات عبر شاشات العرض العملاقة لإتاحة الفرصة أمام الذين لم يتمكنوا من حضور المباريات.

‌

‌