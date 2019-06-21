شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: الموازنة الجديدة جاهزة لتنفيذ حكم القضاء بشأن علاوات أصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 جاهزة لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الموازنة العامة للدولة بها من الاحتياطيات ما يكفى لتنفيذ حكم الخمس العلاوات الذى أصدرته الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، والذى تضمن أحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، فى أى وقت.

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ولفت المهندس ياسر عمر، فى تصريح له، إلى أن الحكومة تنتظر فتوى مجلس الدولة بشأن آلية وكيفية تنفيذ هذا الحكم، مؤكدا أنه حكم نهائى وبات ولا مفر من تنفيذه.

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