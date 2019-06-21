محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:
قال أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، إنه جرى إعداد شاشة عرض كبيرة لنقل فعاليات مباريات بطولة الأمم الإفريقية في شارع المنشية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وأضاف أنه تم التنسيق مع إذاعة جنوب سيناء، تسهيلًا على أهالي ومواطني مدينة الطور لمتابعة مباريات البطولة وتشجيع الفريق المصري بسهولة ويسر.
لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- شاشة عرض لنقل فعاليات بطولة الأمم الإفريقية بجنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.