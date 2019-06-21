بالصور- شاشة عرض لنقل فعاليات بطولة الأمم الإفريقية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، إنه جرى إعداد شاشة عرض كبيرة لنقل فعاليات مباريات بطولة الأمم الإفريقية في شارع المنشية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف أنه تم التنسيق مع إذاعة جنوب سيناء، تسهيلًا على أهالي ومواطني مدينة الطور لمتابعة مباريات البطولة وتشجيع الفريق المصري بسهولة ويسر.



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