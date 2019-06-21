واشنطن تطالب أنقرة بإطلاق سراح المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، تقرير واقع الحريات الدينية حول العالم لعام 2018، والذي قرأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجزاء منه.

وقال بومبيو، في كلمته اليوم الجمعة، إنه بالنسبة لإيران، فالنظام في طهران يواصل التضييق على الأقليات الدينية.

وتابع بومبيو، أما بالنسبة لتركيا، فنطالب السلطات التركية بإطلاق سراح جميع المعتقلين هناك بسبب معتقداتهم الدينية.