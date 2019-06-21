ترامب وبن سلمان يبحثان تهديدات إيران لأمن المنطقة

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا ، اليوم ، التهديد" الذي تمثله إيران، وذلك بعد تراجع واشنطن في اللحظات الأخيرة عن شن ضربات ضد طهران.

وقال البيت الأبيض ، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية ، إن ترامب وبن سلمان ناقشا دور السعودية الكبير في ضمان استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط العالمية، وأنهما بحثا أيضا التهديد الذي يشكله السلوك

التصعيدي من جانب النظام الإيراني.



وكان الرئيس دونالد ترامب قال ، في وقت سابق اليوم ، إنه قرر وقف ضربة عسكرية ردا على إسقاط إيران طائرة مسيّرة أمريكية، حفاظا على أرواح المدنيين ولأن الهجوم لا يتناسب مع الاعتداء.

وكتب ترامب ، في تغريدة على تويتر ، "أسقطوا طائرة من دون طيار الاثنين فوق المياه الدولية ، كنا

جاهزين للانتقام الليلة الماضية ضد ثلاثة مواقع ، وعندما سألت عن عدد القتلى المحتملين كان جواب أحد الجنرالات 150 مدنيا ، وقبل 10 دقائق من تنفيذ الضربة أوقفتها لأنها لم تكن مناسبة للرد على إسقاط طائرة مسيرة".وأضاف "لست مستعجلا ، وجيشنا متأهب ومستعد لتوجيه ضربة إلى إيران ، وإن العقوبات على طهران آتت أكلها ، وتم فرض عقوبات جديدة على ايران مساء الخميس".



وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وقال " إيران لا يمكنها أبدا حيازة أسلحة نووية لاستخدامها ضد الولايات المتحدة وضد العالم".