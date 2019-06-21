مقتل 6 من مُسلحي طالبان بعمليات منفصلة لقوات الأمن فى افغانستان

لقي 6 من مُسلحي طالبان مصرعهم، اليوم الجمعة، في عمليات منفصلة لقوات الأمن الأفغاني بإقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب أفغانستان.
وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات الأمن الأفغانية صادرت مخابئ أسلحة تابعة للحركة المُسلحة، مُضيفة أنه تم إطلاق عدد من القذائف الجوية في إقليم أوروزجان، أدت إلى مقتل 4 مُسلحين من طالبان، وإصابة مسلح خامس.
وأشارت إلى أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية مداهمة بالإقليم نفسه، كما صادرت مخبأ كبير للأسلحة يحتوي على مدفعين رشاشين و6 قنابل يدوية و12 صاروخا من طراز (آر بي جي) و15 بندقية ومكونات لتصنيع العبوات الناسفة خلال تنفيذ العملية.
في سياق متصل، قتلت القوات الخاصة الأفغانية اثنين
من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة، والتي من بينها حركة طالبان، على تلك الأنباء حتى الأن.
ويعد إقليم "هلمند" و"أوروزجان" من الأقاليم، التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تستهدف، من خلال هجماتها، العديد من المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.
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