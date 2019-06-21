المكسيك تنشر 6 آلاف جندي للسيطرة على عملية تدفق المهاجرين

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اكتمال نشر حوالي 6 آلاف جندي من عناصر الحرس الوطني جنوبي البلاد للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولاياتالمتحدة الأمريكية.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن وزير الخارجية المكسيكي قوله اليوم/ الجمعة/ إن وكالة الهجرة في بلاده شغلت 650 موقعاً
كانت المكسيك قد وعدت الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الجاري بأن تخفض عدد المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الحدود بين البلدين من أجل تجنب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض المزيد من التعريفات الجمركية.
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