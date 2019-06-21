روسيا: تصريحات جورجيا غير مهنية للغاية

وصف رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، مزاعم الرئيسة الجورجية سالومي زوربيشفيلي، أن روسيا لها مصلحة بالاضطرابات في جورجيا، بأنها غير مهنية وافترض بأنها لم تفهم الموضع أو تشوه الواقع.

وقال ميدفيديف، للصحفيين، ردًا على طلب من للتعليق حول بيان الرئيسة الجورجية بحق روسيا فيما يتعلق بالأحداث التي تجري هناك، : "يبدو لي أن البيان غير مهني للغاية، ربما لم تدخل

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بعد، كما يقولون، في سياق الأمور، أو تشوه الموقف عمدًا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



واندلعت احتجاجات في تبليسي، يوم أمس الخميس، بعد مشاركة الوفد الروسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية-الدولية الأرثوذكسية، التي أنشأها البرلمان اليوناني عام 1993 لتعزيز الروابط بين المشرعين الأرثوذوكس حول العالم، وعقدت في مبنى البرلمان

الجورجي.



وأشعل شرارة الاحتجاج رئيس الوفد الروسي، سيرجي جافريلوف، وخطبته بلغته الأم من على كرسي رئيس البرلمان، وانسحب النواب عن حزبي "الحركة الوطنية الموحدة" و"جورجيا الأوروبية" المعارضين من قاعة الجلسات. وتوافد المحتجون على محيط مبنى البرلمان، مطالبين باستقالة وزير الداخلية ورئيس البرلمان.



وأعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قنسطنطين كوساتشوف، اليوم الجمعة، أن ما حدث خلال انعقاد الجمعية البرلمانية- الدولية الأرثوذكسية في العاصمة الجورجية تبليسي، بعد كلمة الوفد الروسي برئاسة النائب سيرجي جافريلوف، يعد فشلا للسلطات الجورجية.