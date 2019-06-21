شركات طيران تحظر التحليق فوق مضيق هرمز

أثار إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة استطلاع أميركية مسيّرة "درون"، أول من أمس، مخاوف عدد من شركات الطيران الدولية من التحليق فوق مضيق هرمز، فيما منعت الولايات المتحدة "حتى إشعار آخر" شركات الطيران المدني الأميركية من التحليق في أجواء الخليج وخليج عمان الخاضعة لسيطرة إيران.

وقالت سلطة الطيران المدني الأميركية في بيان، إنّ هذه القيود مردّها إلى "ازدياد الأنشطة العسكرية وتزايد التوترات السياسية في المنطقة، مما يشكّل خطراً غير مقصود على عمليات الطيران المدني الأميركي واحتمال حصول سوء تقدير أو سوء تعريف".

الهولندية

وأعلنت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم"، أمس، أن طائراتها لن تحلق بعد الآن فوق مضيق هرمز الواقع في المنطقة التي أسقطت فيها إيران طائرة مسيرة عسكرية أميركية.

وقالت الشركة في بيان إن السلامة هي "الأولوية المطلقة" للشركة.

وأضافت "نتابع عن كثب جميع التطورات التي قد تكون مرتبطة بسلامة المجال الجوي 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع وننظم العملية بطريقة تضمن سلامة الرحلات".

طيران الإمارات

ذكرت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي، أمس، أنه تم تغيير مسارات تحليق طائراتها لتفادي "مناطق النزاع المحتملة"، وقال متحدث باسم الشركة "نظراً للوضع الحالي، طيران الإمارات اتخذت تدابير وقائية خصوصاً تفادي التحليق فوق مناطق النزاع المحتملة". وأضاف "نحن على اتصال وثيق مع السلطات وجاهزون لاتخاذ اجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر".

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الاتحاد وفلاي دبي

أكدت شركة "الاتحاد للطيران" من جهتها أنها تتابع "الوضع عن كثب" ووضعت "خطط طوارئ".

كما قالت شركة "فلاي دبي" بدورها إنها "عدّلت بعض مسارات الطيران القائمة كإجراء وقائي".

لوفتهانزا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، أمس، وقف تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز الواقع في المنطقة التي أسقطت فيها إيران طائرة مسيرة عسكرية أميركية.

وقال متحدث باسم الشركة، إنه بعد الحادث مع الطائرة المسيرة "قررنا تجنب مضيق هرمز في الخليج".

وشددت لوفتهانزا على أنها تتابع عن كثب التطورات التي يمكن أن تكون مرتبطة بسلامة المجال الجوي و"ستعيد تغيير مسار طيرانها إذا تطلب الأمر"، بحسب المتحدث.