إصابة عشرات الفلسطينيين في مسيرات ضد الاحتلال بغزة والضفة

أصيب 72 فلسطينياً بينهم مسعفان إثنان بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الجمعة الـ63 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، في ما أصيب العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قلقيلية شمال الضفة الغربية. اقرأ أيضاً: السلطة الفلسطينية تجدد طلبها للحصول على دعم مالي عربي

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