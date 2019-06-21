أميركا تضيف خمس شركات صينية لـ "القائمة السوداء"

حظرت وزارة التجارة الأميركية خمسة كيانات صينية إضافية من شراء مكونات من شركات توريد أميركية، لتوسع قائمتها السوداء التي تضم شركة "هواوي تكنولوجيز" عملاق الاتصالات الصيني.

ووفقاً لوكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة، قالت وزارة التجارة في بيان، إن شركة "هيجون" الصينية التابعة لشركة "أيه إم دي" الأميركية ستتم إضافتها إلى قائمة الوزارة، في حين أن الكيانات الأخرى هي: "تشينجدو هيجوانج انتجريتيد سيركيوت" و"تشيندجو هيجوانج ميكرو الكترونيكس تكنولوجي" و"سوجون" و"معهد ويشي جيانجنان لتكنولوجيا الحوسبة".

وتلزم الخطوة الشركات الأميركية العاملة مع تلك الشركات الصينية بالحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية من أجل بيع منتجاتها. ووفقاً للبيان، فإن سياسة الحصول على مثل هذه التراخيص هو افتراض الرفض.

Advertisements

ويمكن أن تسلط الخطوة الضوء على التوترات بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يستعد فيه الرئيس دونالد ترامب لعقد اجتماع رفيع المستوى مع نظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، لاستئناف مفاوضات التجارة.

اقرأ أيضاً: هل تندلع حرب عملات بموازاة الحرب التجارية؟

وقالت الولايات المتحدة إن الشركات "متورطة في أنشطة تحددت أنها تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وسيتم نشر هذا الإخطار في السجل الاتحادي يوم الاثنين (المقبل)".