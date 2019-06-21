أميركا تحذر الهند من شراء "أس 400" الروسية

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة حذرت الهند من شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "أس 400"، مقترحة على تلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا التفكير بتسلح آخر من هذا النوع.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مسؤولين، إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيحاول خلال زيارته إلى العاصمة الهندية نيودلهي الأسبوع المقبل، تخفيف حدة الخلاف مع الهند بشأن التجارة وتدفقات البيانات والتسلح من روسيا، وسيركز على العلاقات الاستراتيجية بين الديموقراطيتين الكبيرتين.

ويصل بومبيو إلى نيودلهي يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء مباحثات تهدف إلى التحضير لاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت لاحق من الأسبوع خلال قمة مجموعة العشرين باليابان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت الخارجية الأميركية تحذيراً مباشراً للهند من أن شرائها لمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية يمكن أن تهدد إجراء صفقات أسلحة أخرى بين نيودلهي وواشنطن.

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وجاء التحذير بعدما أشارت وزارة الخارجية الهندية إلى أن نيودلهي لا تنوي التخلي عن صفقتها للمنظومة الروسية "أس 400" مع موسكو على الرغم من التهديد بفرض عقوبات أميركية.

وكان قد تم التوقيع على قانون العقوبات المعروف باسم "محاسبة خصوم أميركا عبر العقوبات" عام 2017، ويمنح واشنطن الحق في فرض عقوبات على أي دولة تشتري معدات دفاعية روسية الصنع.

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واستخدمت الولايات المتحدة القانون في سبتمبر الماضي لفرض عقوبات على وزارة الدفاع الصينية بسبب شرائها طائرة روسية والمنظومة الروسية "أس 400".