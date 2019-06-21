بعد إلغاء الضربة العسكرية خشية سقوط مدنيين.. ترامب يفرض عقوبات جديدة على إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أوقف الضربة العسكرية التي كانت واشنطن ستشنها على إيران رداً على إسقاط "الحرس الثوري" الإيراني لطائرة استطلاع مسيّرة في المجال الجوي الدولي، قبل حصولها بـ 10 دقائق، مؤكداً أنه فرض عقوبات جديدة على إيران أمس الخميس.

وأضاف ترامب أنه أوقف الضربة العسكرية نظراً لأن الرد "لن يكون متناسباً مع إسقاط طائرة مسيّرة"، لافتاً إلى أن احتمال سقوط مدنيين خلال الضربة، كان من بين الأسباب الإضافية التي دعت إلى وقف الضربة.

وأكد ترامب أن الضربة كانت ستستهدف 3 مواقع عسكرية إيرانية، ولكن مسؤولين أميركيين حذروه من أنها قد تُوقع حوالى 150 قتيلاً من المدنيين.

وشدد ترامب على أن إيران لن تحصل على الأسلحة النووية أبداً، مؤكداً أنه فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني أمس، كرد على إسقاط الطائرة المسيرة. وبيّن أنه ليس مستعجلاً بشأن التعامل مع إيران، مؤكداً أنها الآن أضعف من أي وقت مضى.

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وكانت إيران ذكرت أنها استهدفت قطعاً من طائرة مسيرة أميركية للتجسس بصاروخ في مياهها الإقليمية. لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تؤكد أن الطائرة كانت فوق المياه الدولية عندما أسقطت.

وكتب ترامب أمس في تغريدة أن "إيران ارتكبت خطأ كبيراً". وأضاف "من الصعب أن أصدق أن الأمر كان متعمداً". وأضاف "أعتقد أن من فعل ذلك قد يكون شخصاً غبياً".