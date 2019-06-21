قتل سبعة أشخاص، اليوم الجمعة، في انفجار قنبلة داخل مسجد بشرق العاصمة العراقية بغداد. وقالت مصادر في الشرطة العراقية إن أكثر من 20 شخصا أصيبوا بجروح جراء الانفجار. ووقع الانفجار في حي البلديات. وقال مصدر كبير بالشرطة إن حزاماً ناسفاً أو عبوة ناسفة بدائية الصنع استخدم في الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 قتلى بانفجار قنبلة داخل مسجد شرق العاصمة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.