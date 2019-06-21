قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إنه التقى مع براين هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران في الرياض اليوم الجمعة.
وكتب الأمير خالد بن سلمان، في حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه بحث مع هوك "آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
وأضاف "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأميركي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".
اقرأ أيضاً... الجبير: إغلاق إيران لمضيق هرمز سيستدعي رداً قوياً جداً
في تغريدة أخرى، قال الأمير خالد "بحثت مع المبعوث الأميركي الخاص ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأميركي التصدي لنشاطات إيران في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.