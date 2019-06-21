خالد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأميركي التصدي لنشاطات إيران في المنطقة

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إنه التقى مع براين هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران في الرياض اليوم الجمعة.

وكتب الأمير خالد بن سلمان، في حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه بحث مع هوك "آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأميركي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

اقرأ أيضاً... الجبير: إغلاق إيران لمضيق هرمز سيستدعي رداً قوياً جداً