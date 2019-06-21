الكونجرس الأمريكي يجند الجزيرة القطرية (فيديو)

‎تقدم أعضاء بالكونجرس الأمريكي بطلب إلى وزارة العدل لتعيين قناة الجزيرة كعميل أجنبي، مما سيلزم الجزيرة بالكشف عن حجم هيكلها ومصادر تمويلها وطبيعة عملها في أمريكا.

أعضاء الكونجرس لاحظوا تبعية الجزيرة للأسرة الحاكمة في قطر وترويجها لسياسة تهدف لتعزيز المصالح القطرية داخل المجتمع الأمريكي وترويج الأفكار المتطرفة التي تناقض الأجندة الأمريكية.

وحسب منصة مداد نيوز، أكد أعضاء الكونجرس محاولة الجزيرة لاخفاء أجندتها الحقيقة خلف إدعاء الصحافة المحايدة.