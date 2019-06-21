كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير روسي: مصر والاتحاد الأوراسي يبرمان اتفاقية المنطقة الحرة العام القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر قد يبرمان اتفاقا حول منطقة التجارة الحرة في عام 2020.

وأضاف مانتوروف، في تصريح اليوم الجمعة، :" لقد التقيت بزميلي وزير الصناعة المصري المهندس عمرو نصار على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي (الشهر الماضي)، أعتقد أنه في العام المقبل هناك فرصة لإكمال العمل والتوقيع على اتفاق بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر بشأن منطقة التجارة الحرة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن في وقت سابق أن المباحثات حول منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر والهند ستبدأ قريبا، وأوضح أن نحو 50 اقتراحا لإقامة علاقات شراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي جاءت من دول واتحادات مختلفة.

يُذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تأسس على أساس الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد، ويعمل منذ الأول من يناير 2015، ويضم حاليا: أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، كما أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وقع في مايو الماضي اتفاقية حول إنشاء منطقة تجارة حرة مع فيتنام.